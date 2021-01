اعلان من شركة طيران الشرق الأوسط للركاب القادمين إلى لبنان.. اليكم تفاصيله

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

عطفاً على التعميم الصادرعن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بتاريخ 6/1/2021، حول الإجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداءً من 11/01/2021 في ظل تفشي جائحة كورونا، يهم شركة طيران الشرق الأوسط-الخطوط الجوية اللبنانية، ان تعلن ان إجراء فحص PCR أصبح إلزامياً قبل الصعود على متن طائرتها من أي بلد كان.لذلك يطلب من الركاب القادمين إلى لبنان كوجهة نهائية على متن شركة طيران الشرق الأوسط:على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها وذلك خلال 96 ساعة كحدّ أقصى، من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان، وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Counters، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط القادمة إلى لبنان.على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان وجوب تعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان والمتوفرة إلكترونيا" من خلال الرابط التالي: https://arcg.is/0GaDnG قبل السماح له بالصعود على متن طيران الشرق الاوسط.كما يمنع أي مسافر تظهر عليه أي من عوارض مرض الكورونا أو ما يشابهها من الصعود على متن الطائرة.يخضع المسافرون لدى الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي إبتداءاً من 11/1/ 2021 الى فحص PCR فوري في المطار و يلتزمون الحجر الفندقي الإلزامي لمدة 48 ساعة في أحد الفنادق المذكورة أدناه لحين تبلغهم نتيجة الفحص الذي أجري لهم في المطار.* في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يتابعون بعدها الحجر لمدة خمسة أيام في مكان إقامتهم ومن ثم يجرون فحص PCR آخر عند اليوم السابع من تاريخ وصولهم في أحد المختبرات المصدقة من قبل وزارة الصحة العامة اللبنانية، وذلك على نفقتهم الخاصة.* في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية يجب عليهم حينها إتّباع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص.على جميع الركاب القادمين إلى لبنان أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقاً لمدة 48 ساعة في أحد الفنادق التالية المعتمدة من قبل وزارة السياحة في لبنان وبأسعار مخفّضة وهي:· Radisson Blu Martinez: +961 3 636032 أو +961 3 624268 أو Whatsapp: +961 3 610168· Radisson Blu Verdun: +961 81 615196 Reservations.verdun@radissonblu.com· Golden Tulip Hotels- Hamra: +961 1 347555 – www.midtownbeirut.com· Parisian Hotel: +961 70 007366 – www.theParisianplaza.com· Royal Tulip Achrafieh: +961 76 666314 - www.royaltulipachrafieh.com· Plaza Hotel: +961 3 928904 أو +961 1 755777· Gefinor Rotana – Beirut: +961 3 342238 – Georges.nassar@rotana.com أو Res.gefinor@rotana.com· :Arjaan by Rotana +961 71 114734 - Christaine.maalouf@rotana.com· Casa D'or – Hotel: +961 1 746400/1/5/6 – www.casadorhotel.com· Lancaster Hotels and Suites: +961 1 791000 أو Whatsapp: +961 70 380000 www.lancaster.com.lb· Crowne Plaza Hamra: +961 1 734100 أو +961 1 111918 – reservation.cpbeirut@ihg.cpm أو reception.cpbeirut@ihg.cpm· Imperial Suites: +961 76 722661 –: reservations@lahoyahotels.com· Warwick Palm Beach Hotel: +961 3 698781 – celamine@warwickhotels.com أو reservation.palmbeach@warwickhotels.com· +961 76 666314 :Smallville Hotel - berthe.barakat@thesmallville.com أو reservations@thesmallville.com· Le Royal Hotel- Beirut: Whatsapp: +961 81 796337 reservation-bey@leroyal.com· Hilton Beirut Habtoor Grand: +961 1 516060 أو Whatsapp: +961 3 565790 beyhg.res@hilton.com faten.khoury@hiltom.com· Kanaan Group Hotel: +961 70 177273 أو +961 08 376283 – www.kanaanhotel.com· Jieh Marina Resort Hotel: +961 3 167776 أو Whatsapp: +961 07 996196 chalet@jiehmarinahotel.comوعند وصول الركاب إلى لبنان تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقلهم من المطار إلى الفندق.الاستثناءات:· يستثنى من الحجر الفندقي الدبلوماسيون وعائلاتهم، الرسميون، الوفود الرسمية، الضباط وقوات اليونيفيل.· يستثنى ايضاً الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا بموجب تقرير أو سجل طبي، ويخضعون فقط لفحص PCR في المطار على سبيل الإحتياط.· يسمح للركاب الذين غادروا لبنان وعادوا إليه ضمن أسبوع واحد، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الأسبوع التالي، بعدم إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها، ويتوجب على هؤلاء الركاب إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى المطار، ومن ثم يلتزمون أماكن إقامتهم لحين