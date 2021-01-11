فيديو يفضح كلام عون عن الحريري: "عمل تصاريح كاذبة وراح ع تركيا"!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا.

والفيديو هذا جرى توزيعه على وسائل الإعلام من قبل دوائر القصر الجمهوري، وقد تبيّن أن الصوت لم يُحذف منه.

وبحسب الفيديو، فقد سأل دياب عون: "كيف صار وضع التأليف فخامة الرئيس؟"

فأجاب عون: "قال اعطاني ورقة..عم يكذب.. عمل تصاريح كاذبة (..) وراح ع تركيا"، في دلالة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري.