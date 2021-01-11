خبر كاذب عن إصابة حنا غريب بـ"كورونا".. إليكم التفاصيل

تتناقل مجموعات "واتسآب" خبرا كاذبا منسوبا الى "الوكالة الوطنية للاعلام" عن إصابة الامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.



إن "الوكالة الوطنية للاعلام" لم تورد أي خبر في هذا الإطار، فاقتضى التوضيح.