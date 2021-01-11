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لبنان
ما صحة وفاة سجين في رومية بكورونا؟
Lebanon 24
11-01-2021
|
18:58
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه يتم التداول بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة السجين (م.ق) صباح اليوم في سجن رومية، وقد سرت أخبار عن وفاته بفيروس كورونا.
وأوضحت المديرية العامة أن هذا السجين ومنذ تاريخ دخوله الى السجن في 20/8/2020 يعاني من سرطان مزمن في الرئة، حيث كان يخضع للمراقبة الطبية المستمرة، وتم نقله حولي الـ15 مرة الى المستشفى لتلقي العلاج الكيميائي اللازم وقد توفي اليوم متأثرا بهذا المرض العضال.
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