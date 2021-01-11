دوريات ليلية وحواجز طيارة في صيدا تطبيقاً لمقررات التعبئة

سيّرت شرطة بلدية صيدا وأمن الدولة دوريات ليلية مشتركة في مدينة صيدا وأقاما حواجز طيارة للتشدد في تطبيق مقررات التعبئة العامة المتعلقة بجائحة كورونا، لا سيما التزام إقفال المحال والمرافق المستثناة ووضع الكمامة وغيرها من الإجراءات الوقائية، وتحرير محاضر ضبط للمخالفين.





وشملت الدوريات السوق التجاري وشارع رياض الصلح وعددا من أحياء المدينة وشوارعها الرئيسية والفرعية.