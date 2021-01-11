لبنان

دوريات ليلية وحواجز طيارة في صيدا تطبيقاً لمقررات التعبئة

Lebanon 24
11-01-2021 | 20:04
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سيّرت شرطة بلدية صيدا وأمن الدولة دوريات ليلية مشتركة في مدينة صيدا وأقاما حواجز طيارة للتشدد في تطبيق مقررات التعبئة العامة المتعلقة بجائحة كورونا، لا سيما التزام إقفال المحال والمرافق المستثناة ووضع الكمامة وغيرها من الإجراءات الوقائية، وتحرير محاضر ضبط للمخالفين.
 

وشملت الدوريات السوق التجاري وشارع رياض الصلح وعددا من أحياء المدينة وشوارعها الرئيسية والفرعية.
 

وأشار قائد شرطة بلدية صيدا المفوض ثالث بدر قوام إلى "أن الدوريات المشتركة جاءت بتوجيهات من رئيس البلدية المهندس محمد السعودي والمدير الإقليمي في الجنوب لجهاز أمن الدولة العقيد فادي قرانوح".
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