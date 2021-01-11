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لبنان
3095 إصابة كورونا جديدة في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟!
Lebanon 24
11-01-2021
|
20:43
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3095 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 222391. كما تم تسجيل 23 حالة وفاة.
وجاء في التقرير:
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