لبنان

تننتي يعلق على الطلعات الجوية الاسرائيلية في الاجواء اللبنانية

Lebanon 24
11-01-2021 | 20:45
A-
A+
Doc-P-783380-637459948544169516.jpg
Doc-P-783380-637459948544169516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن المتحدث بإسم "اليونيفل" أندريا تننتي في تصريح ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، ان "اليونيفيل سجلت في الأيام الماضية الأخيرة عددا من الطلعات الجوية بدون طيار وطائرات مقاتلة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية"، وقال: "هذه انتهاكات للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، ومرة أخرى طالبنا الجانب الإسرائيلي وقف هذه الطلعات الجوية. وتزيد هذه الانتهاكات المستمرة الخوف بين السكان المحليين، وتقوض جهودنا للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".

وختم تننتي: "في هذه الفترة المتوترة في المنطقة، تسعى اليونيفيل للحفاظ على الهدوء والاستقرار على طول الخط الأزرق. وتحقيقا لهذه الغاية، تحذر اليونيفيل الأطراف بشدة من أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث وتعرض وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل للخطر".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:21 | 2021-01-12
00:58 | 2021-01-12
00:41 | 2021-01-12
00:32 | 2021-01-12
00:25 | 2021-01-12
00:16 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website