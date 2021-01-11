تننتي يعلق على الطلعات الجوية الاسرائيلية في الاجواء اللبنانية

أعلن المتحدث بإسم "اليونيفل" أندريا تننتي في تصريح ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، ان "اليونيفيل سجلت في الأيام الماضية الأخيرة عددا من الطلعات الجوية بدون طيار وطائرات مقاتلة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية"، وقال: "هذه انتهاكات للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، ومرة أخرى طالبنا الجانب الإسرائيلي وقف هذه الطلعات الجوية. وتزيد هذه الانتهاكات المستمرة الخوف بين السكان المحليين، وتقوض جهودنا للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".وختم تننتي: "في هذه الفترة المتوترة في المنطقة، تسعى اليونيفيل للحفاظ على الهدوء والاستقرار على طول الخط الأزرق. وتحقيقا لهذه الغاية، تحذر اليونيفيل الأطراف بشدة من أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث وتعرض وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل للخطر".