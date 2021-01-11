لبنان

حزب الله يعلق على تصنيف أميركا حركة أنصار الله منظمة إرهابية: خطوة إجرامية

Lebanon 24
11-01-2021 | 21:05
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 أصدر حزب الله البيان التالي:" لم تكتف الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة ودعم وتأييد العدوان الظالم على اليمن العزيز، بل أعلنت الخارجية الأميركية عزمها على تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى القائد العزيز السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي واخوانه المجاهدين السيد عبد الخالق بدر الدين الحوثي والسيد عبد الله يحيى الحكيم، في خطوة إجرامية تستهدف النيل من معنويات الشعب اليمني المجاهد وصموده وقيادته استكمالا للحصار الظالم والعدوان الاجرامي الذي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه وعن نتائجه الانسانية والصحية وعلى كافة المستويات".

ورأى احزب في بيانه: "ان هذه الإجراءات الأميركية وما سبقها من خطوات عدوانية مماثلة استهدفت حركات المقاومة في المنطقة، تهدف الى معاقبة كل من يرفض الهيمنة والتسلط الاميركي على مقدرات المنطقة وثرواتها وخيارات شعوبها الحرة ويرفض الاحتلال الصهيوني لفلسطين والانخراط في حركة التطبيع المشؤومة والمرفوضة".


ودان حزب الله بشدة "الخطوة العدوانية الظالمة"، مؤكدا تضامنه مع حركة أنصار الله وقيادتها الشريفة والشجاعة"، مشددا على أن "حركة أنصار الله التي حملت لواء الدفاع عن الشعب اليمني المظلوم طيلة سنوات طوال وصمدت بوجه آلة العدوان والدمار الأميركي - السعودي، لن تزيدها هذه الخطوة إلا ثباتا وتمسكا بحقها المشروع والمقدس في الدفاع عن الشعب اليمني وأرضه الغالية وموارده وخياراته الوطنية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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