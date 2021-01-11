"كورونا".. هل نقل وزير الصحة إلى مستشفى الساحل؟!

تتناقل مجموعات "واتسآب" خبراً كاذباً منسوباً الى "الوكالة الوطنية للاعلام" عن إصابة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى الساحل بواسطة الصليب الأحمر اللبناني.إن "الوكالة الوطنية للاعلام" لم تورد أي خبر في هذا الإطار، فاقتضى التوضيح.