عدوان: "القوات" ستعمل على جمع كل من يريد انتخابات مبكرة

اعلن النائب جورج عدوان ان القوات اللبنانية ستعمل على جمع كل من يريد انتخابات مبكرة لتغيير الواقع الذي نحن فيه.

وقال في حديث مع الإعلامية ليال الاختيار عبر قناة "الحرة" ان "العمل اليوم يكون إما عبر مؤسسات الدولة وإما من خارج مؤسسات الدولة، ونحن كقوات اللبنانية اخترنا أن يكون عملنا من داخل المؤسسات".



واضاف: "هناك مشكلتان في لبنان ترتبطان ببعضهما البعض، الأولى أن هناك قوة داخل الدولة اللبنانية، والثانية أن هناك طبقة سياسية راكمت من الفساد ومن المحاصصة ما ساهم أيضاً بتقويض الدولة".

وأوضح عدوان إلى أن القوات اللبنانية تعتبر أن خلاص لبنان هو بالابتعاد عن الحرب الأهلية وهذه المعارك، والخيار الذي أخذناه هو دعم الجيش بكل الوسائل.