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جفاء

Lebanon 24
12-01-2021 | 00:05
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عادت العلاقة بين مرجع روحي ومسؤول مالي رفيع إلى الجفاء، بعد محاولة ترطيب التفاهم بينهما، قبل أكثر من شهرين، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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