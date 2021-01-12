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لبنان
إعادة كرة النار إلى المحقّق
Lebanon 24
12-01-2021
|
00:08
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أعادت محكمة معنية كرة النار إلى المحقق المعني، على خلفية نصف حل بانتظار الآتي، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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