لبنان

إعادة كرة النار إلى المحقّق

Lebanon 24
12-01-2021 | 00:08
A-
A+
Doc-P-783408-637460070475738078.jpg
Doc-P-783408-637460070475738078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعادت محكمة معنية كرة النار إلى المحقق المعني، على خلفية نصف حل بانتظار الآتي، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
محامون يطالبون بتمديد ولاية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان..
lebanon 24
12/01/2021 02:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة الخاصة بلبنان تحكم على سليم عياش المدان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بـ5 عقوبات بالسجن المؤبد (رويترز)
lebanon 24
12/01/2021 02:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزمة المالية وصلت الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: لا تجديد لعقود الموظفين؟
lebanon 24
12/01/2021 02:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"الديمقراطي اللبناني": أصبحنا أمام محكمة شريعة الغاب وأحكام عرفية غب الطلب
lebanon 24
12/01/2021 02:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:21 | 2021-01-12
00:58 | 2021-01-12
00:41 | 2021-01-12
00:32 | 2021-01-12
00:25 | 2021-01-12
00:16 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website