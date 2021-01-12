الحجّار لـ"السياسة": باسيل لا يريد للبنان أن يستفيد من آخر فرصة إنقاذه

أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب الدكتور محمد الحجار لـ"السياسة" أن "رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل لا يريد للبنان أن يستفيد من آخر فرصة إنقاذه، وقد خرج علينا في حمأة تفشي وباء كورونا ليعزف على وتر التحريض والمذهبية والتطييف من أجل تحقيق مكاسب خاصة تحاصصية في الحكومة الجديدة التي يطالب العالم بأن تكون اختصاصية مستقلة غير حزبية، حيث يصر الرئيس المكلف على أن تكون وفق معايير المجتمع الدولي"، متّهماً باسيل باعتماد اللغة الطائفية والمذهبية تحت عنوان حقوق المسيحيين، محذّراً من خطورة طرحه الانقلابي على اتفاق الطائف بالدعوة لمؤتمر تأسيسي.