مصادر "المعارضة" ل"السياسة": باسيل جاء ليقول ما يفكّر به عون

قالت مصادر رفيعة في المعارضة لـ"السياسة" ان "أخطر ما في كلام باسيل، هو دعوته إلى مؤتمر تأسيسي لقيام نظام سياسي جديد، وهذه الطروحات تأتي في توقيت بالغ الخطورة يمر به البلد، واستكمالاً لمشروع "حزب الله" الذي يعمل عليه منذ سنوات، بالسر والعلن"، مشيرة إلى أن "دعوة باسيل هذه لا يمكن أن يكون رئيس الجمهورية بعيداً منها، وبالتالي فإن رئيس "الوطني الحر" جاء ليقول ما يفكر به الرئيس عون، خلافاً لمواقف القوى السياسية والروحية، وفي مقدّمها بكركي التي ترفض رفضاً قاطعاً كل ما يتصل بالكلام عن مؤتمر تأسيسي أو ما شابه".