أوساط نيابية لـ"السياسة": التحريض سيفتح أبواب المواجهة

كشفت أوساط نيابية بارزة لـ"السياسة" أن "مواقف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل التحريضية هذه، ستفتح أبواب المواجهة السياسية على مصراعيه، بما يشكله كلامه من انقلاب موصوف على اتفاق الطائف والنظام السياسي القائم"، مشددة على أن "هذا الأمر لن يمر مرور الكرام وستكون له تداعيات قد لا يكون قدرة للبلد على تحملها".

وأكدت أن "تصعيد رئيس العوني وجّه ضربة قاضية لتشكيل الحكومة التي يظهر بوضوح أن رئيس الجمهورية وحلفاءه لا يريدون الحريري رئيساً للحكومة الجديدة، بدليل أن الرئيس عون قبل يوم من تسمية الحريري رئيساً مكلفاً، دعا النواب بطريقة غير مباشرة إلى عدم تسميته، وبالتالي يجب أن يفهم الجميع لماذا لم تشكل الحكومة حتى الآن".