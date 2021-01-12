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لبنان
هفوة رئاسية
Lebanon 24
12-01-2021
|
04:22
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لم تتضح الهفوة الاعلامية التي سمحت لتلفزيون "الجديد" بتسجيل دردشة ما بين الرئيس ميشال عون والرئيس حسان دياب يتهم فيها الاول الرئيس سعد الحريري بالكذب.
المصدر: النهار
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