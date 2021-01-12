هفوة رئاسية

لم تتضح الهفوة الاعلامية التي سمحت لتلفزيون "الجديد" بتسجيل دردشة ما بين الرئيس ميشال عون والرئيس حسان دياب يتهم فيها الاول الرئيس سعد الحريري بالكذب.