لبنان

هفوة رئاسية

Lebanon 24
12-01-2021 | 04:22
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لم تتضح الهفوة الاعلامية التي سمحت لتلفزيون "الجديد" بتسجيل دردشة ما بين الرئيس ميشال عون والرئيس حسان دياب يتهم فيها الاول الرئيس سعد الحريري بالكذب.
المصدر: النهار
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