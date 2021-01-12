اعتذار عن المشاركة

عمد احد المطارنة الى الغاء مشاركته في ندوة عن قاسم سليماني عبر تطبيق الكتروني بعد الضجة التي اثارها خبر مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبروز استياء داخل الطائفة واوساط مسيحية.