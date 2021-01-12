لبنان

توزيع للارقام المميزة

Lebanon 24
12-01-2021 | 04:38
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تردد أن وزير الإتصالات طلال حواط يوزّع الارقام المميزة على شخصيات شمالية بنت معه علاقة منذ توليه الوزارة، وهناك شخصان مقرّبان منه، الأول من طرابلس والآخر من دير عمار يقومان ببيع الأرقام في الشمال.
المصدر: نداء الوطن
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طلال حواط

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