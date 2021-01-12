لبنان

هرجٌ ومرج واعتداء في وزارة الاقتصاد

Lebanon 24
12-01-2021 | 05:40
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شهدت وزارة الاقتصاد شجاراً عنيفاً بين موظف ورئيس مصلحة تطوّر إلى ضرب وأدى إلى حالة هرجٍ ومرج في الوزارة.

وفي معلومات حصلنا عليها من شهود عيان من داخل الوزارة أنّ رئيس مصلحة التجارة في الوزارة انفجر غضباً عندما واجهه أحد الموظفين أمام عدد من زملائه بتهمة الفساد وتلقي الرشاوى. فما كان من رئيس المصلحة، وخلافاً للأصول الوظيفية، إلا ان توجّه نحو الموظف الذي اتهمه بالفساد لينهال عليه ضرباً، ما أدى الى تجمّع الموظفين ورجال الأمن حوله في محاولةٍ لثنيه عن الاستمرار في الاعتداء. وعلم لاحقاً أن مدير عام الوزارة اتخذ الاجراءات الادارية اللازمة بحق المعتدي.
المصدر: نداء الوطن
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