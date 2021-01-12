لبنان

إذن إستثنائي وطريقة سرّية.. فضيحة توسيع مَطمَر

Lebanon 24
12-01-2021 | 06:46
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يتم التداول في فضيحة توسيع مَطمَر «الزبالة» في بلدة ساحلية على مساحة 40 ألف متر إضافية من خلال إذن إستثنائي وبطريقة سرّية وتمَّ دفع 18 مليون دولار نقداً للمتعهِّد، بحسب "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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