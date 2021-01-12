لبنان

رئيس تكتل فشل في ترتيب العلاقات

Lebanon 24
12-01-2021 | 06:50
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ذكرت "الجمهورية" ان رئيس تكتل لم ينجح من ترتيب العلاقات بين مسؤولَين كانا يلعبان أدواراً متناسقة في محيطه بانتظار بعض المعطيات التي دعته الى التريث.
المصدر: الجمهورية
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