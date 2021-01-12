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لبنان
جعجع التقى سفير ألمانيا
Lebanon 24
12-01-2021
|
08:04
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية اندرياس كيندل، يرافقه نائب رئيس البعثة ميشائيل رويس، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
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