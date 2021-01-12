حملة تعقيم في حارة صيدا

نفذ متطوعو الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في "حزب الله" في حارة صيدا، حملة تعقيم واسعة بعد الازدياد الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلدة، شملت منازل المصابين والمحجورين ومداخل الأبنية السكنية، ووزعوا مواد التعقيم والكمامات على المواطنين وحثوهم على التزام مقررات التعبئة العامة.