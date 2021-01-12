طليس أمل أن يعطي وزير الداخلية تعليماته حتى يتسنى لاصحاب وسائقي الفانات العمل قبل الإقفال العام

صدر عن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس البيان التالي:كنا قد اخذنا التزاماً من معالي وزير الداخلية والبلديات بعمل اصحاب الفانات والحافلات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 12/1/2021 مع الالتزام الكامل بالاجراءات الوقائية التي يقررها. بناءً على هذا الالتزام وموافقته اصدرتُ بياناً أعلنتُ فيه مضمون هذا الاتفاق.وحيث اننا حاولنا التواصل مع معاليه مراراً وتكراراً لمّا نوّفق. آمل أن يعطي معالي الوزير تعليماته اليوم حتى يتسنى لاصحاب وسائقي الفانات والأوتوبيسات العمل قبل الإقفال العام يوم الخميس القادم تماشيًا مع قرار المجلس الأعلى للدفاع، اسوةً بغيرهم من سائقي السيارات العمومية.(اللهًم أنًي قد بلًغت)