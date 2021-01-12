لبنان

لا حرب في المنطقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-01-2021 | 09:56
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بعد أحداث واشنطن الكارثية، والتي إنعكست سلبًا على الرئيس دونالد ترامب، الذي خرج عمليًا من البيت الأبيض قبل 20 الجاري ليتسلم مكانه جو بايدن، تستبعد أوساط سياسية مراقبة إندلاع حرب في المنطقة على خلفية الخلاف "الترامبي" – الإيراني. 
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