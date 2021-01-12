رئيس بلدية يعلن اصابته بـ"كورونا"

اعلن رئيس بلدية مشمش في قضاء جبيل سمعان الخوري اصابته بفيروس كورونا.

وطلب ممن خالطه بعد يوم الاربعاء التنبه وشدد على ضرورة التقييد باجراءات وزارة الداخلية وعدم الخروج من المنزل.