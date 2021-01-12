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لبنان
رئيس بلدية يعلن اصابته بـ"كورونا"
Lebanon 24
12-01-2021
|
11:12
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اعلن رئيس بلدية مشمش في قضاء جبيل سمعان الخوري اصابته بفيروس كورونا.
وطلب ممن خالطه بعد يوم الاربعاء التنبه وشدد على ضرورة التقييد باجراءات وزارة الداخلية وعدم الخروج من المنزل.
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