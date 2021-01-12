مرفأ طرابلس: للتقيد بالشروط الصحية والا سنفرض غرامات مشددة على المخالفين

أعلنت ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في بيان اليوم، "أنه طبقا لمقررات المجلس الأعلى للدفاع، فقد تم استثناء كل ما يرتبط بالمرافئ البحرية وعملها من قرار الاقفال، وبالتالي يسمح بالعمل داخل المرفأ على مدار الساعة، الا انه وطبقا لتلك المقررات فإنه يسمح لشركات الشحن بنقل البضائع بواسطة الشاحنات من والى المرافئ، ومنها مرفأ طرابلس من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة بعد الظهر".وشددت ادارة المرفأ على "جميع العمال والمتعاملين والمخلصين، وكل من يوجد في مرفأ طرابلس، ضرورة التقيد بالشروط الصحية لا سيما وضع الكمامة والتباعد بين الأشخاص، وإستخدام الحد الأدنى من العمال والموظفين لكل شركة تحت طائلة اتخاذ العقوبات والغرامات المشددة على المخالفين، والتي من بينها منعهم من دخول المرفأ لمدة معينة طبقا لدرجة المخالفة او تكرارها".