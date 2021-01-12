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لبنان
كركي: أصبح بإمكان الصيدلي صرف الدواء GENERIC دون موافقة الطبيب المعالج
Lebanon 24
12-01-2021
|
11:43
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اصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي البيان الآتي:
"على أثر الأزمتين الصحية والإقتصادية المستجدتين في البلاد مما حال دون توفر جميع الأدوية المطلوبة في السوق المحلية، وحيث أن بعض الأدوية باهظة الثمن، وفي إطار العمل على ضبط وتخفيض الإنفاق الصحي ولا سيما في مجال الدواء، وإستنادا الى القانون رقم 207 الصادر بتاريخ 30/12/2020 الذي أجاز للصيدلي إستبدال الدواء الموصوف بدواء جنيسي Generic دون موافقة الطبيب المعالج، وذلك ضمن شروط و ضوابط محددة،
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة رقم 5 تاريخ 12/01/2021 قضى بموجبها إعطاء صلاحية للصيدلي أن يقوم باستبدال الدواء برديفه الجنيسي Generic وذلك دون الرجوع الى الطبيب المعالج أوالحصول على موافقته الخطية، وذلك ضمن الضوابط والشروط الموضوعة في المادة 47 الجديدة، لا سيما أن يكون الدواء أقل سعرا وبنفس الجودة وموافقة المريض المضمون على الإستبدال.
وعليه، يطلب من جميع المستخدمين، قبول المعاملات الوارد فيها البدائل الجينيسية Generic وتصفيتها وصرفها لصالح المضمون.
وفي هذه المناسبة، يجدد المدير العام إلتزامه القيام بكل ما يتوجب عليه لتسهيل وضمان حق المضمونين، ويتمنى على الصيادلة الإلتزام بحسن تطبيق المادة 47 الجديدة لاسيما لجهة أن يكون الدواء البديل مشمولا بلوائح الصندوق ويحتوي على ذات التركيبة والفعالية وأقل سعرا وموافقة المريض المضمون على الإستبدال".
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