لبنان

تنبيه الى أصحاب المحال والمؤسسات.. الشمع الأحمر للمخالفين

Lebanon 24
12-01-2021 | 12:21
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أفادت دائرة العلاقات في بلدية بيروت انه صدر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغ الى أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة في مدينة بيروت، جاء فيه:
عملاً  بالتعميم رقم ١/إم/۲۰۲۱ تاریخ ٢٠٢١/۰۱/٠٥ الصادر عن جانب وزارة الداخلية والبلديات المبني على التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ۳/م ص تاریخ
٠٥-٠١-٢٠٢١، المتعلق بالإغلاق الكامل اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق فيه١٤-٠١-٢٠٢١ ولغاية صباح يوم الإثنين الموافق فيه ۲۰۲۱/٠١/٢٥.
وحيث أن القوى الأمنية رصدت عدة مخالفات لقرار الإقفال العام وبما أن محاضر الضبط لم تردع أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة غير الملتزمين عن الإستمرار بالمخالفة
لذلك
يبلغكم محافظ مدينة بيروت ضرورة الالتزام بالتعميم المذكور أعلاه والتقيد بالقرارات الصادرة عن جانب مجلس الوزراء والمتعلقة بمكافحة جائحة كورونا تحت طائلة ختم المؤسسات غير الملتزمة بالشمع الأحمر.
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