"اللبنانيون يتكالبون على المتاجر".. عبد الصمد تطلب دعوة سفير مصر احتجاجاً!

وجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد كتابا،الى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، طلبت فيه دعوة سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي، للإحتجاج على ما ورد في صحيفة "اليوم السابع" المصرية بتاريخ 11 كانون الثاني 2021، من كلام مسيء بحق الشعب اللبناني ولاتخاذ الإجراءات المناسبة بغية عدم تكراره.

وكانت نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية خبراً عن إقبال اللبنانيين على المواد الغذائية قبل الإقفال العام الذي تناقشه السلطات اللبنانية، قائلة إن اللبنانيين "يتكالبون".