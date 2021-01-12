تُقدر قيمتهما بـ40 الف دولار اميركي.. استأجرا سيارتين ولم يعودا

ادعى امام فصيلة فرن الشباك ط. ح. صاحب مكتب تأجير سيارات ضد كل من ا. ع. وع. ج. من الجنسية السورية بجرم السرقة والاحتيال كونهما اقدما على

استئجار سيارتين نوع "كيا سيراتو" تقدر قيمتهما بحوالي 40 الف دولار اميركي من مكتب تأجير السيارات الكائن في فرن الشباك وعلى ان يتم اعادة السيارتين بتاريخ 9/1/2021 الا أنهما لم يرجعا السيارتين وتواريا عن الأنظار.