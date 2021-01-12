الشامسي بعد لقائه أمين الجميل: لو يتجاوز السياسيون الخلافات والحساسيات

صدر عن مكتب الرئيس أمين الجميّل بيان جاء فيه:

"بحث الرئيس أمين الجميّل مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة السيد حمد الشامسي في الاوضاع المحلية والاقليمية. وأبدى السفير الشامسي قلقه على ما آلت اليه الاوضاع في لبنان الذي يبقى، رغم كل الظروف، محط اهتمام لدى دولة الامارات، وهي لن تتردد عن القيام بأي مبادرة لتخفيف المآسي عن الشعب اللبناني. وتمنى السفير الشامسي الذي استقبله الرئيس أمين الجميّل في مكتبه في بيت المستقبل في بكفيا في زيارة وداعية، لو يتفهم السياسيون حقيقة الواقع اللبناني ويتجاوزون الخلافات والحساسيات في ما بينهم وصبّ اهتمامهم على استيلاد الحلول المنزهة والكفيلة بانقاذ لبنان وبقائه".