لبنان

سرقة مجوهرات من منزل في ميفدون

Lebanon 24
12-01-2021 | 14:24
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ادعت امام مخفر النبطية ر. ج. ان مجهولاً اقدم على سرقة مصاغ عائد لها من داخل خزانة غرفة نومها من منزلها في بلدة شوكين / ميفدون دون كسر وخلع. 
قدرت قيمة المسروقات بحوالي عشرة ملايين ليرة لبنانية.
 
 
 
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