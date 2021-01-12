سرقة مجوهرات من منزل في ميفدون

ادعت امام مخفر النبطية ر. ج. ان مجهولاً اقدم على سرقة مصاغ عائد لها من داخل خزانة غرفة نومها من منزلها في بلدة شوكين / ميفدون دون كسر وخلع.

قدرت قيمة المسروقات بحوالي عشرة ملايين ليرة لبنانية.