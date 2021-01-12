لبنان

بعدما تكثفت انتهاكات العدو الاسرائيلي للأجواء اللبنانية.. عون ووهبي يتحركان!

Lebanon 24
12-01-2021 | 14:28
A-
A+
Doc-P-783592-637460585778867212.jpg
Doc-P-783592-637460585778867212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الثلاثاء، من وزير الخارجية شربل وهبه توجيه رسالة عاجلة الى مجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروقات جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701 وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية.
 
وبناء لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، قدم وزير الخارجية والمغتربين عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة امل مدللي شكوى الى مجلس الامن الدولي والى الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس ضد الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة ايام والتي تعتبر خرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، ما يستوجب من مجلس الامن الدولي إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والامن والسلم في المنطقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:25 | 2021-01-12
18:00 | 2021-01-12
17:50 | 2021-01-12
17:44 | 2021-01-12
17:20 | 2021-01-12
17:12 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website