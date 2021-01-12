تعميم لوزيرة العدل حول عمل الوزارة خلال الإغلاق الكامل

صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تعميم حول آلية العمل في الوزارة خلال فترة الإقفال الكامل جاء فيه:نظراً للظروف الراهنة، وفي ضوء قرار الإغلاق الكامل الذي صدر بتاريخ 11/1/2021 لمواجهة فيروس كورونا، يُتابع العمل في وزارة العدل اعتباراً من 14/1/2021 ولغاية صباح 25/1/2021 بنسبة 10%، أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الوزارة تنظيم العمل في وحدته على الأساس المتقدم، بحيث يتواجد موظف واحد في كل وحدة.على جميع الموظفين التقيد بإجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا بما في ذلك الحرص على غسل اليدين ووضع الكمامات والتباعد الإجتماعي.