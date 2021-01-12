لبنان

المركز الطبي في الأميركية: اتفاقية مع صندوق (CFE) لتأمين التغطية الصحية الشاملة للرعايا الفرنسيين

Lebanon 24
12-01-2021 | 14:47
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أعلن المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، في بيان عن "توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الفرنسيين في الخارج CFE، تتيح للرعايا الفرنسيين المسجلين في الصندوق والموجودين على الأراضي اللبنانية الإستفادة من التغطية الصحية الذي يقدمها صندوق الضمان الإجتماعي الفرنسي مقابل الخدمات والرعاية الصحية التي يقدمها المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت".

وأكد المركز في بيانه "أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1 كانون الثاني 2021، وبهذا يصبح بإمكان كافة الرعايا الفرنسيين الموجودين في لبنان والمسجلين في صندوق (CFE) الحصول على تغطية صحية شاملة في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت".

وقال مدير المركز جوزيف عتيق: "نحن سعداء بهذه الاتفاقية والتعاون مع صندوق الفرنسيين في الخارج، لما تقدمه للرعايا الفرنسيين في لبنان. فهي تتيح الفرصة أمامهم للحصول على التغطية الصحية الشاملة والإستفادة من خدمات المركز الطبي خاصة تلك التي يتميز بها".

وأشار المركز في بيانه الى انه "بهدف تحفيز هذه الشريحة من المجتمع على الإستفادة من هذا التعاون سوف يقوم المركز الطبي برفع التغطية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مجانا لجميع الرعايا الفرنسيين خلال الشهرين الأولين من السنة في خطوة تهدف إلى تشجيعهم على الإستفادة من الخدمات الصحية والرعاية المتخصصة الذي يقدمها المركز في كافة المجالات. وهذه الخطوة تأتي في إطار رؤية المركز واستراتيجيته لتصل خدماته إلى كافة الفئات والمواطنين".
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