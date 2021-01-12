حملوا هذا التطبيق لتقديم الشكاوى الى "حماية المستهلك"

أشار وزير الاقتصاد راوول نعمه عبر حسابه على "تويتر" الى ضرورة تحميل المواطنين التطبيق الالكتروني Consumer Protection Lebanon. وقال معلقاً: "نذكّر المستهلكين بتحميل التطبيق الالكتروني Consumer Protection Lebanon لتقديم الشكاوى الى مديرية حماية المستهلك بخصوص أي منتج أو خدمة من خلال إرفاقها بالصور ومقاطع الفيديو والمستندات والاستفسارات لمتابعتها والحصول على النتائج من خلال التطبيق".

حملوا هذا التطبيق