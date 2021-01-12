أبو فاعور طلب من وزير الاشغال ضمان وصول شحنات الأوكسيجين الى مستشفيات البقاع

أجرى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور اتصالا بوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، تمنى عليه قيام فرق الوزارة بالاستعدادات المطلوبة لضمان وصول شحنات الاوكسيجين لمستشفيات البقاع كما باقي الاحتياجات الطبية خلال العاصفة الجوية المرتقبة، وبشكل خاص على طريق ضهر البيدر، في ظل مخاوف المستشفيات من حصول هذا الامر خصوصا في اقسام كورونا.

واشار ابو فاعور الى ان وزير الاشغال اكد استعداد الوزارة للقيام بكل ما يلزم لاجل ضمان عدم حصول اي انقطاع في تأمين هذه المستلزمات.