الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع يكشف تفاصيل عن قرار الاقفال العام

اشار الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر الى انه تم اتخاذ اجراءات اقسى من الفترة السابقة في موضوع الاقفال العام، و"المطلوب من الناس الالتزام بالاجراءات لانها من مصلحة الجميع، لان المستشفيات لم تعد تستوعب والجسم الطبي مصاب وقسم منه يهاجر. واعلن تخفيف الاستثناءات لتسيير شؤون الحياة بالحد الادنى جدا".ولفت الاسمر في حديث لقناة "الجديد"، الى انه تم اعطاء 3 ايام لتامين الحاجيات لمدة اسبوع الاقفال، ولا حاجة لهذا الهلع الحاصل. واوضح بان الاعلام مستثنى من الاقفال العام ولا احد يريد اقفال الاعلام. واشار الى ان كل الاجهزة ستعمل على التشدد بتنفيذ الاجراءات في الايام القادمة.