لبنان

شقير اتصل بكركي: اجتماع استثنائي غدا الاربعاء للبت في موضوع تمديد مفعول براءة ذمة الضمان

Lebanon 24
12-01-2021 | 16:20
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 أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بيانا طمأن فيه "أصحاب الشركات الى أنه نتيجة الاتصالات التي أجريت مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وعدد من أركان الضمان، قرر صندوق الضمان عقد إجتماع استثنائي يوم غد الاربعاء، للبت في موضوع تمديد مفعول براءة ذمة الضمان، بعدما انتهت صلاحيتها في نهاية العام 2020.

وأشار البيان الى "أن شقير كان قد تلقى عددا كبيرا من الاتصالات من أصحاب الشركات اشتكوا فيها من عدم قدرتهم على إخراج بضائعهم من مرفأ بيروت نتيجة انتهاء صلاحية براءة ذمة الضمان وعدم تمديها من قبل مجلس النواب أو الحكومة أو وزيرة العمل".

ونبه شقير من أنه و"في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها لبنان، فإن الشركات لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط والعراقيل والتكاليف الاضافية والخسائر، كما البلد في حاجة ماسة الى البضائع العالقة في مرفأ بيروت لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي للبنانيين".

وطالب شقير المعنيين الى "تحمل مسؤوليتهم واتخاذ الاجراءات السريعة لإنقاذ الموقف"، منوها ب"خطوة مجلس إدارة الضمان ومديره العام"، آملا "ان تتوج هذه الجهود بإقرار تمديد مهلة براءة ذمة الضمان في أقصى سرعة ممكنة".
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