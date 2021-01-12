لبنان

الهجوم على بعبدا مستمر... هذا ما قاله مستشار الحريري!

Lebanon 24
12-01-2021 | 16:25
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غرد مستشار الرئيس سعد الحريري، حسين الوجه عبر "تويتر": ‏تصر دوائر القرار في قصر بعبدا على توريط رئيس الجمهورية بالملفات الخلافية وتسريب المواقف العشوائية على صورة الفيديو المهزلة الذي وزع امس. وأضاف: ‏‏آخر البدع التي روجتها الدوائر نشرته احدى الوكالات المحلية وفيها تكرار لمعزوفة تحميل المسؤولية للرئيس سعد الحريري وكلام عن خطوات دستورية قد يقدم عليها رئيس الجمهورية اذا لم يتأقلم الرئيس الحريري مع اجواء بعبدا.

وأشار الى ان هذا هذا الكلام ضرب من ضروب الانقلاب على الدستور واستخدامه ورقة غب الطلب تعود بالبلاد الى ما قبل اتفاق الطائف. يعلم اللبنانيون أن أساس المشكلة موجود في دوائر القصر وان الرئيس الحريري ينتظر قرارا بانهاء حالة الإنكار وفتح الباب امام حكومة اختصاصيين تتصدى لخطر الكورونا وتضع الحلول والاصلاحات فوق سكة الانجاز، وخلاف ذلك معارك مع الاوهام ومحاولات لضرب المبادرة الفرنسية.
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