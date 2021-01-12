لبنان

التقرير الاسبوعي لمستشفى بري الجامعي الحكومي عن كورونا

Lebanon 24
12-01-2021 | 16:31
A-
A+
Doc-P-783624-637460658168160702.jpeg
Doc-P-783624-637460658168160702.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزع مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي - النبطية، تقريره الأسبوعي، عن المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير ان عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 167 حالات حالة، بينهم 15 حالة أدخلوا الى غرف العناية الفائقة، والحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها بلغ 19 حالة و6 حالات وفاة.

كما جاء في التقرير ان عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى يلغ 25 حالة، وعدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوع الماضي: 966 فحصا، بينها 243 حالة إيجابية و 723 حالة سلبية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:51 | 2021-01-12
20:42 | 2021-01-12
20:13 | 2021-01-12
19:52 | 2021-01-12
19:33 | 2021-01-12
19:32 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website