عكر: ندعو الأمم المتحدة لضرورة التدخل لوضع حد للخروقات والإنتهاكات الإسرائيلية بأسرع وقت ممكن

صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر البيان التالي:

منذ مطلع الأسبوع الماضي، يشهدُ لبنان تحليقاً مكثفاً لطيران العدو الإسرائيلي الحربي والإستطلاعي وعلى علوٍ منخفض، مما يشكل خروقاتٍ فاضحة للأجواء اللبنانية، وإثارة للذعر في صفوف المواطنات والمواطنين اللبنانيين وخصوصاً الأطفال منهم.وكان المتحدث بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أكد أن هذه الإنتهاكات المستمرة تزيد الخوف بين السكان المحليين، وتقوض جهود قوات الطوارىء الدولية للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان.نشهد هذه الإنتهاكات المتواصلة تتزايد لأجوائنا وسيادتنا وللقرار 1701، في الوقت الذي نسمع فيه إدانات وردود فعلٍ شاجبة وشديدة اللهجة تحمل لبنان المسؤولية عند عبور راعٍ عن طريق الخطأ ولأمتار معدودة من الحدود اللبنانية.مجدداً، ندعو الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل لوضع حد لهذه الخروقات والإنتهاكات بأسرع وقت ممكن، والطلب من الجانب الإسرائيلي الإلتزام بتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته.