سامي الجميل: الشعب اللبناني أحق من طبقته السياسية بالبدء بتلقي اللقاح

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر": "الشعب اللبناني أحق من طبقته السياسية بالبدء بتلقي اللقاح، وآخر من يستحقه هم من سببوا الجوع والألم للشعب اللبناني".



وطالب الجميل ب"البدء بالطواقم الطبية وان يعمل المخاتير والبلديات على إحصاء كبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة في مناطقهم لتلقي اللقاح أولا".