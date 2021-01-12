رقم قياسي لعدد وفيات كورونا في لبنان... كم بلغ عدد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و32 حالة وفاة، لتكون حالات الوفيات الأعلى منذ بدء الجائحة.

وجاء في التقرير: