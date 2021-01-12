إرجاء جلسة اللجنة الفرعية لدرس اقتراح قانون المنافسة إلى موعد لاحق

أرجئت جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون المنافسة، التي كانت مقررة الأولى من بعد ظهر غد الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقا.