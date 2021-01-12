لبنان

إرجاء جلسة اللجنة الفرعية لدرس اقتراح قانون المنافسة إلى موعد لاحق

Lebanon 24
12-01-2021 | 19:24
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 أرجئت جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون المنافسة، التي كانت مقررة الأولى من بعد ظهر غد الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقا.
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