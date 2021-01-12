لبنان

بعد خطف راعي على الحدود الجنوبية... هذا ما صرح به تيننتي

Lebanon 24
12-01-2021 | 19:33
A-
A+
Doc-P-783683-637460768224311791.jpg
Doc-P-783683-637460768224311791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي البيان الآتي: "اعتقل الجيش الإسرائيلي عصر اليوم راعيا في محيط منطقة بسطرة بالقرب من الخط الأزرق في جنوب لبنان، وقد أبلغت اليونيفيل الجيش اللبناني بالأمر.

ويجري القائد العام لليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول اتصالات بالطرفين لتأمين إطلاق سراح الراعي.

وستفتح اليونيفيل تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان الدقيق الذي تم فيه اعتقال الرجل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:33 | 2021-01-13
01:16 | 2021-01-13
01:08 | 2021-01-13
00:55 | 2021-01-13
00:46 | 2021-01-13
00:41 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website