بعد خطف راعي على الحدود الجنوبية... هذا ما صرح به تيننتي

صدر عن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي البيان الآتي: "اعتقل الجيش الإسرائيلي عصر اليوم راعيا في محيط منطقة بسطرة بالقرب من الخط الأزرق في جنوب لبنان، وقد أبلغت اليونيفيل الجيش اللبناني بالأمر.

ويجري القائد العام لليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول اتصالات بالطرفين لتأمين إطلاق سراح الراعي.

وستفتح اليونيفيل تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان الدقيق الذي تم فيه اعتقال الرجل".