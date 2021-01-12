لبنان

البنك الدولي أعطى موافقته على اتفاقية قرض شبكة الأمان للبنان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-01-2021 | 19:52
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 أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية ببيان، أن "مجلس أمناء البنك الدولي أعطى موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار".

وأشار إلى أن "القرض المخصص لأزمة الطوارىء في لبنان كان وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاقية في 10/12/2020".
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