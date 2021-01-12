لبنان

إصابة شخص إثر اشكال فردي في حي الشراونة

Lebanon 24
12-01-2021 | 20:13
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أصيب شخص في رأسه إثر اشكال فردي في حي الشراونة بين عدد من الاشخاص، تطور إلى إطلاق نار. ونقل المصاب إلى "مستشفى دار الحكمة" في بعلبك وحالته مستقرة.
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حي الشروانة

إشكال

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