20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بيان لقيادة الجيش حول عملية الخطف في الجنوب.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
12-01-2021
|
20:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 12/ 1/ 2021 وقرابة الساعة 15.40 أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي في محلة بسطرة ـــ كفرشوبا على خطف الراعي حسن قاسم زهرة الذي كان يرعى قطيعاً من الماشية، حيث اقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تتمّ متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
تابع
الأكثر قراءة
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
Lebanon 24
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
09:00 | 2021-01-12
12/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة من الدرجة الثانية ستضرب لبنان.. برَد عشوائي وثلوج ورياح وفيضانات!
Lebanon 24
عاصفة من الدرجة الثانية ستضرب لبنان.. برَد عشوائي وثلوج ورياح وفيضانات!
09:43 | 2021-01-12
12/01/2021 09:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
09:54 | 2021-01-12
12/01/2021 09:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 9000 ليرة.. هكذا افتتح في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 9000 ليرة.. هكذا افتتح في السوق الموازية
09:14 | 2021-01-12
12/01/2021 09:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
08:00 | 2021-01-12
12/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:33 | 2021-01-13
الفيديو المُهين يُفجّر الحقد المكبوت
01:16 | 2021-01-13
إنهاء أزمة ثقة بالدرجة الأولى
01:08 | 2021-01-13
علوش لـ "الأنباء": مشكلة بيت الوسط مع بعبدا باسيل لا عون!
00:55 | 2021-01-13
أجواء التصعيد مخيّمة على الوضع الحكومي
00:46 | 2021-01-13
تبريد الأجواء يحتاج إلى بعض الوقت
00:41 | 2021-01-13
تأليف الحكومة يدخل في نفق مُظلم
فيديو
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
21:00 | 2021-01-12
13/01/2021 03:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
18:00 | 2021-01-12
13/01/2021 03:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
08:00 | 2021-01-12
13/01/2021 03:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact