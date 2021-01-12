بيان لقيادة الجيش حول عملية الخطف في الجنوب.. هذا ما جاء فيه

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 12/ 1/ 2021 وقرابة الساعة 15.40 أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي في محلة بسطرة ـــ كفرشوبا على خطف الراعي حسن قاسم زهرة الذي كان يرعى قطيعاً من الماشية، حيث اقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.تتمّ متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.